Україна погодила безпекові угоди ще з кількома державами – Зеленський

Україна погодила двосторонні безпекові угоди ще з «кількома державами», окрім вже підписаних із Британією, Францією та Німеччиною, розповів президент Володимир Зеленський в ефірі телемарафону за підсумками участі в Мюнхенській безпековій конференції.

«Три угоди є. Сьогодні в нас була розмова ще з кількома країнами, є домовленість про безпекові угоди. Навіть конкретизували деякі нюанси, де були питання або розбіжності. Погоджені ще декілька угод. Ми будемо нарощувати ці безпекові гарантії», – зазначив він.

Також Зеленський назвав угоди, підписані з Німеччиною та Францією, «дуже важливими і потужними».

«Поки що немає гарантій безпеки зі США, команди вже працюють, два етапи перемовин вже були. Бачу в цьому в найближчому часі позитив», – зазначив глава держави.

Водночас президент наголосив, що «двосторонні безпекові угоди з різними державами не є альтернативою пакета допомоги з боку Сполучених Штатів, який досі не ухвалено».

«Я не вважаю, що це альтернатива допомозі США, мене запитували про це. Я вважаю, що це дуже важлива, абсолютно інша, додаткова допомога, на яку можуть розраховувати українці, не на рік, не на два, а на 10 років», – сказав він.

При цьому Зеленський підкреслив, що «10-річний термін безпекових угод не означає, що в Україні 10 років триватиме війна».

«Ні, це говорить про те, що ці країни з нами, це гарантії безпеки, якщо агресія повернетеся, навіть після завершення війни. Там не тільки зброя, там і реконструкція тощо. Тому дуже важливо, що у нас такі довгоочікувані й довготривалі гарантії безпеки з партнерами», – сказав президент.

Він також додав, що на Мюнхенській безпековій конференції було домовлено про оборонні пакети з «кількома державами».

60-та ювілейна Мюнхенська безпекова конференція, яка є міжнародною платформою для обговорення політики міжнародної безпеки, розпочалася 16 лютого у готелі Bayerischer Hof і триватиме до 18 лютого.

До Мюнхена приїхали лідери кількох десятків держав і урядів, парламентcькі делегації, міністри оборони та закордонних справ, очільники міжнародних організацій, науковці, експерти, представники громадянського суспільства та лідери бізнесу.

Уряди Росії та Ірану не запрошували на зустріч.

Українська делегація, виступаючи на різних майданчиках конференції, має намір говорити про посилення ролі Європи у самообороні, обороні України і нарощуванні оборонно-промислового співробітництва, а також про підготовку до Вашингтонського саміту НАТО.

Загалом на полях Мюнхенської безпекової конференції представники України беруть участь у більш як восьми дискусіях на різних рівнях – на рівні міністрів оборони, закордонних справ, прем’єр-міністрів, генерального секретаря НАТО, двопартійних американських делегацій.