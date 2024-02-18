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Фільм «20 днів у Маріуполі» отримав премію BAFTA

Мстислав Чернов, український відеограф, фотожурналіст, режисер, військовий кореспондент та письменник, під час прем’єри фільму «20 днів у Маріуполі» на кінофестивалі Sundance. Місто Парк-Сіті, США, 20 січня 2023 року (фото ілюстративне)
Мстислав Чернов, український відеограф, фотожурналіст, режисер, військовий кореспондент та письменник, під час прем’єри фільму «20 днів у Маріуполі» на кінофестивалі Sundance. Місто Парк-Сіті, США, 20 січня 2023 року (фото ілюстративне)

Стрічка «20 днів у Маріуполі» режисера Мстислава Чернова перемогла у номінації «Найкращий документальний фільм» премії BAFTA, йдеться на її офіційному сайті.

Український документальний фільм розповідає про перші тижні бойових дій у Маріуполі Донецької області під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 року. Зокрема, до нього ввійшли кадри російських обстрілів та бомбардування пологового будинку.

Над фільмом працювали режисер і фотограф Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтка та продюсерка і журналістка Василіса Степаненко.

Кіно стало найкасовішим документальним фільмом в Україні в 2023 році, зібравши 500 тисяч грн тільки за перший вікенд прокату.

Cвітова прем’єра «20 днів у Маріуполі» відбулася на фестивалі незалежного кіно у США «Санденс»-2023, де фільм отримав Приз глядацьких симпатій.

Премія Британської академії кіно і телевізійних мистецтв (BAFTA) вручається з 1948 року в Лондоні.

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