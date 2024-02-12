Рада ЄС ухвалила чергове рішення на шляху до використання прибутків з активів РФ для підтримки України

Рада ЄС 12 лютого ухвалила рішення, яке відкриває шлях до можливого створення фінансового внеску до бюджету ЄС з чистих прибутків з заморожених російських активів для підтримки України та її відновлення.

Як повідомляється на сайті Ради, 12 лютого схвалили рішення та регламент, що роз’яснюють зобов’язання центральних депозитаріїв цінних паперів, які володіють замороженими активами та резервами центрального банку Росії.

Сьогоднішнє рішення роз’яснює правовий статус доходів з російських заморожених активів, встановлює чіткі правила для суб’єктів, що ними володіють. Рада, зокрема, вирішила, що центральні депозитарії, які володіють активами центробанку РФ на суму понад 1 млн євро, повинні окремо обліковувати надзвичайні залишки грошових коштів, що накопичуються внаслідок обмежувальних заходів ЄС, а також окремо зберігати відповідні доходи. Крім того, центральним депозитаріям заборонено розпоряджатися отриманим чистим прибутком.



З огляду на ризики та витрати, пов’язані із зберіганням активів та резервів центрального банку Росії, кожен центральний депозитарій цінних паперів може звернутися до свого наглядового органу з проханням надати дозвіл на вивільнення частки цього чистого прибутку з огляду на дотримання вимог щодо статутного капіталу та управління ризиками.



«Це рішення відкриває шлях до ухвалення Радою рішення про можливе створення фінансового внеску до бюджету ЄС з цих чистих прибутків для підтримки України та її відновлення і реконструкції на більш пізньому етапі. Цей фінансовий внесок може бути спрямований через бюджет ЄС до Фонду для України», – йдеться у повідомленні.

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Після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року, ЄС вирішив заборонити будь-які операції, пов’язані з управлінням резервами та активами ЦБ РФ. В результаті цієї заборони відповідні активи, що перебувають у фінансових установах країн-членів ЄС, є замороженими.

Наприкінці січня посли Євросоюзу погодили створення окремого рахунку, на який будуть перераховуватись кошти від цих активів.

Міжнародний депозитарій Euroclear лише за 2023 рік заробив 4,4 мільярда євро від російських заморожених активів.

Левова частка заморожених активів центробанку Росії перебуває в Бельгії – це 180 мільярдів євро, які заблоковані у бельгійській розрахунковій палаті Euroclear.