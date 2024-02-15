Зеленський підписав закон про легалізацію медичного канабісу в Україні

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про легалізацію медичного каннабісу, відповідний запис зʼявився на сайті Верховної Ради. Закон набере чинності через півр оку після опублікування – у середині липня 2024 року. Український парламент ухвалив документ у грудні 2023 року.

Розмови щодо необхідності легалізації медичної марихуани точилися в Україні з 2016 року. У липні 2023 року законопроєкт схвалили у першому читанні. До цього закликав президент Володимир Зеленський – він підтримав ініціативу ще під час своєї передвиборчої кампанії у 2019 році.

«Ми повинні нарешті чесно легалізувати для всіх, хто цього потребує, ліки на основі канабісу. Відповідні наукові дослідження та контрольоване українське виробництво», – заявив він.

Одна з причин, через яку депутати погодилися легалізувати ліки на основі канабісу, – війна. Зеленський зазначав, що Україна має намір створити найсильнішу в Європі галузь ментальної та фізичної реабілітації. Легалізацію підтримували відомі українці, серед яких журналісти, спортсмени, політики, науковці та лікарі. Активісти також вказували на те, що легалізація медичної марихуани може допомогти людям, які страждають на посттравматичний стресовий розлад (ПТСР).