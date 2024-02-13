Громадянина Німеччини затримали в російському аеропорту, в нього знайшли цукерки з канабісом

Російська влада 13 лютого заявила про затримання 38-річного громадянина Німеччини в аеропорту «Пулково» в Санкт-Петербурзі через цукерки, що містять канабіс, який є незаконним у Росії, але законним у Німеччині.

Чоловік прибув до Росії з Гамбурга до подруги по листуванню. Оглядаючи його рюкзак, російські митники помітили жорсткий полімерний пакет, на якому був зображений листок канабісу, повідомила 13 лютого пресслужба Федеральної митної служби Росії. Співробітники митниці провели експрес-тест цукерок, які були в пакеті, який показав, що в солодощах дійсно міститься тетрагідроканнабінол – речовина, яка визнана в Росії наркотичною і заборонена до ввезення.

Пасажир пояснив, що купив цукерки в Німеччині в одному зі спеціалізованих магазинів ще наприкінці минулого року і не раз мандрував із ними світом. За словами чоловіка, він вживав ці солодощі під час довгих перельотів для спокійного сну, і у митників інших країн питань до них не виникало.

Канабіс легалізований у Німеччині для вживання в медичних цілях.

Якщо громадянина Німеччини визнають винним, йому загрожує до семи років позбавлення волі і штраф у розмірі одного мільйона рублів (10 950 доларів).

У серпні 2022 року в Росії засудили до дев’яти років колонії американську спортсменку, баскетбольну зірку Брітні Ґрайнер – за звинуваченнями у незаконному перевезенні наркотичних речовин. Перед тим, у лютому того ж року баскетболістку затримали в московському аеропорту з електронними сигаретами, що містили масло коноплі.

У грудні 2022 року влада США повідомила, що провела із Москвою обмін, за результатами якого до Америки повернулася Брітні Ґрайнер, а до Росії вирушив засуджений у США до 25 років за ґратами за незаконну торгівлю зброєю росіянин Віктор Бут.