У МОЗ схвалення закону про медичний канабіс назвали «історичним рішенням»

Міністерство охорони здоров’я схвалення Верховною Радою законопроєкту про медичний канабіс №7457 назвало «історичним рішенням».



У МОЗ кажуть, що це черговий крок до підвищення якості надання медичних послуг в Україні для мільйонів людей: онкопацієнтів, людей з розсіяним склерозом, епілепсією, пацієнтів, які отримують паліативну допомогу.

«Схвалення законопроєкту № 7457 – це одночасно велика перемога гуманізму і початок довгого шляху для втілення усіх проголосованих норм. Попереду багато роботи, проте перший крок зроблений. На нього чекало мільйони людей. Всі вони сьогодні нарешті отримали шанс на кращу якість життя. Хочу окремо підкреслити важливий момент: держава буде суворо контролювати обіг ліків на основі канабісу, а використання його у рекреаційних цілях, як і раніше, залишиться під забороною», – заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, якого цитує пресслужба МОЗ.

Міністерство охорони здоров’я затвердить перелік хвороб і станів, за яких пацієнту можуть призначати ліки на основі медичного канабісу. Відпуск лікарських засобів на основі медичних конопель буде можливий виключно за призначенням лікаря відповідно до медичних показань та за рецептом. Пацієнти зможуть перевозити й зберігати такі ліки у кількості, визначеній одним рецептом.

Верховна Рада 21 грудня схвалила у другому читанні урядовий законопроєкт № 7457 «Про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) у медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності». «За» проголосували 248 народних депутатів.

Документ суттєво доопрацювали до другого читання. У Кабміні звертають увагу, що після першого читання було подано майже 900 правок, з яких врахували понад 100. Для вирощування, імпортування/експортування, виробництва, медичного канабісу суб’єкт господарювання має отримати ліцензію. Ухвалений документ також передбачає, що кожна рослина, партія продуктів перероблення, одиниця фасованої продукції, пакування лікарського засобу на основі канабісу маркуватиметься унікальним електронним ідентифікатором. Ці дані вноситимуться до спеціально створеної єдиної інформаційної бази.

Закон набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через шість місяців з дня набрання чинності. Упродовж трьох місяців Кабмін має привести у відповідальність із цим законом усі нормативно-правові акти: створити 5 нових та змінити 12 чинних.

Схвалення законопроєкту про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) у медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності публічно підтримали РНБО і Мінветеранів.



У МОЗ нагадують, що терапевтичний ефект канабідіолу (КБД), що міститься в коноплях, та ефективність його застосування у медичних цілях підтверджена численними науковими дослідженнями і висновками профільних міжнародних установ. У ВООЗ після аналізу наукових досліджень дійшли висновку, що КБД не є психоактивною речовиною, належить до природних канабіноїдів, не призводить до наркотичного спʼяніння, не викликає залежності, не має серйозних побічних ефектів та має значний терапевтичний потенціал. Ліки на основі канабісу дозволені у 56 країнах, у тому числі державах ЄС, Канаді, Великій Британії та Сполучених Штатах.