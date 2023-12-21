ВР ухвалила законопроєкт про медичний канабіс у другому читанні

Верховна Рада 21 грудня ухвалила у другому читанні законопроєкт про медичний канабіс №7457, повідомили народні депутати від «Голосу» Ярослав Железняк та Ірина Геращенко від «Європейської солідарності». Документ підтримали 248 депутатів.

«Законопроєкт регулює обіг канабісу лише в медичній, промисловій та науковій діяльності. Розповсюдження марихуани для рекреаційного споживання продовжить вважатися злочином і буде розслідуватися поліцією відповідно до законодавства. Виробництво ліків жорстко контролюватиметься на усіх етапах. Вирощувати зможуть лише юрособи, які отримають відповідну ліцензію та GMP-сертифікат, під цілодобовим відеонаглядом із доступом для Нацполіції. Кожен кущ буде мати індивідуальне кодування, щоб відслідковувати рух рослин до пацієнта. Препарати на основі медканабісу можна буде отримати тільки за електронним рецептом. Цей рецепт лікар виписуватиме пацієнту відповідно до його стану, як це зараз відбувається з морфіном», – повідомив Железняк.

Закон вводиться в дію через пів року після його опублікування. Орієнтовно, друге півріччя 2024-го року, додав депутат.

Ірина Геращенко заявила, що «ЄС» утрималася від голосування, бо їхні поправки не були враховані.

«Закон потрібен, аби закріпити на законодавчому рівні можливість використання канабісу в лікувальних цілях, без ризику кримінальної відповідальності для лікарів, фармацевтів і пацієнтів. Але він не вдосконалює систему контролю за обігом. Закон містить багато взаємовиключних норм, коли одна стаття забороняє те, що дозволяє інша», – каже Геращенко.

У липні 2023 року Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про легалізацію медичного канабісу.

Схвалення законопроєкту про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) у медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності публічно підтримали РНБО і Мінветеранів.