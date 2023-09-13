У Росії звільненого за обміном зі США «торговця смертю» Віктора Бута обрали місцевим депутатом

Віктор Бут, який був засуджений у США за торгівлю зброєю і майже десять років провів в американській в’язниці США, перш ніж його відправили назад до Росії в результаті обміну ув’язненими, отримав місце в регіональному законодавчому органі РФ.

Обрання Бута робить його другим громадянином Росії, який відсидів термін у в’язниці США, а потім був обраний до російського законодавчого органу. Раніше Марія Бутіна була обрана до Держдуми Росії.

У заяві Ульяновської обласної виборчої комісії йдеться про те, що Бут пройшов до регіональних зборів за результатами голосування за партійними списками. Бут є членом ЛДПР, яку заснував і до смерті в березні 2022 року очолював російський політик Володимир Жириновський.

Колишній офіцер російської розвідки Віктор Бут був засуджений у США 2012 року до 25 років в’язниці за підготовку продажу зброї колумбійським антиурядовим збройним угрупованням. У Сполучених Штатах його називали «торговцем смертю» і одним із найвідоміших постачальників зброї до зон конфліктів. Провину він не визнав.

У грудні 2022 рокув ОАЕ Бут був обміняний на засуджену в Росії за звинуваченням у перевезенні наркотиків американську баскетболістку Брітні Ґрайнер.

Активним членом партії ЛДПР, депутатом Держдуми Росії вже довгий час є Андрій Луговий – один із підозрюваних у причетності до вбивства 2006 року у Великій Британії колишнього співробітника ФСБ Олександра Литвиненка. На відміну від Бута, Луговий не сидів у закордонній вʼязниці, проте почав робити політичну карʼєру у ЛДПР після того, як його заочно звинуватили у вбивстві.