Росія: звільнений за обміном зі США «торговець смертю» вступив у партію Жириновського

Російський бізнесмен Віктор Бут, якого у США називають «торговцем смертю», через кілька днів після звільнення з американської вʼязниці, вступив до партії ЛДПР, яку заснував і до смерті в березні 2022 року очолював російський політик Володимир Жириновський.

Про це повідомив 12 грудня лідер партії, депутат Державної думи Леонід Слуцький. Церемонія вручення партійного квитка відбулася на так званому зльоті ЛДПР у Москві.

У своєму виступі Бут сказав, що ЛДПР та Слуцький, голова міжнародного комітету Держдуми, багато зробили для його звільнення, і що його обовʼязок тепер – «брати активну участь у роботі ЛДПР».

Активним членом партії, депутатом Держдуми вже довгий час є Андрій Луговий – один із підозрюваних у причетності до вбивства 2006 року у Великій Британії колишнього співробітника ФСБ Олександра Литвиненка. На відміну від Бута, Луговий не сидів у закордонній вʼязниці, проте почав робити політичну карʼєру у ЛДПР після того, як його заочно звинуватили у вбивстві.

Віктор Бут був засуджений у США 2012 року до 25 років вʼязниці за підготовку продажу зброї колумбійським антиурядовим збройним угрупованням. У Сполучених Штатах його називали «торговцем смертю» і одним із найвідоміших постачальників зброї до зон конфліктів. Провину він не визнав. 8 грудня в ОАЕ Бут був обміняний на засуджену в Росії за звинуваченням у перевезенні наркотиків американську баскетболістку Брітні Ґрайнер.