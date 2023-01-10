Депутат Держдуми Росії Луговий просить прокуратуру перевірити співака Меладзе через «Героям слава»

Депутат Державної думи Росії Андрій Луговий попросив Генпрокуратуру надати правову оцінку діям та висловлюванням співака Валерія Меладзе. Про це сам депутат повідомив у телеграмі.

«Вже зараз нам потрібно мати можливість захистити наших громадян від шолудивих псів та всього іноземно-потворного та спрямованого на підрив суверенітету країни та нашої безпеки», – написав Луговий.

На його думку, Меладзе «дозволяє собі славити терористичну державу».

2 січня лідер фракції Держдуми «Справедлива Росія – За правду» Сергій Миронов запропонував позбавити Меладзе всіх звань, сказавши, що «по-справжньому російський артист так поводитися не може і не повинен». Член Ради федерації Олена Афанасьєва раніше запропонувала позбавити Меладзе громадянства Росії, коментуючи відео, на якому співак тихо говорить «Героям слава», відповідаючи на слова «Слава Україні».

Сам Меладзе відреагував на критику чиновників і заявив, що вже 10 місяців, від початку російського вторгнення в Україну, він «як і багато інших людей живе з відчуттям тяжкості та горя».

Меладзе став одним із перших російських діячів культури, які виступили із закликом зупинити війну в Україні. 24 лютого, у день вторгнення, він записав відео, в якому заявив: «Сьогодні сталося те, що не могло і не мало відбуватися ніколи. Історія колись розсудить і розставить все на свої місця».