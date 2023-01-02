У Росії співака Меладзе пропонують «позбавити звань» за відповідь «Героям слава»

Російські політики пропонують позбавити громадянства Росії та «всіх звань» співака Валерія Меладзе. З такою ініціативою 2 січня виступили член Ради федерації Олена Афанасьєва та депутат Державної думи Сергій Миронов.

Раніше в мережі зʼявилося відео, на якому Меладзе спілкується з шанувальником начебто на корпоративі в Дубаї. На цих кадрах чоловік, який залишився за кадром, попросив співака передати привіт його дружині й додав «Слава Україні!» У відповідь співак, прибравши мікрофон від обличчя, тихо відповів «Героям слава!» Вчинок артиста викликав бурхливу реакцію чоловіка, той назвав його «красунчиком». Меладзе попросив чоловіка поводитися тихіше, зазначивши, що він «поза політикою».

57-річний Валерій Меладзе народився в грузинському місті Батумі, в 1989 році закінчив Миколаївський кораблебудівний інститут, популярним співаком у Росії став у 1990-х роках. Старший брат Валерія Костянтин Меладзе є музичним продюсером і заслуженим діячем мистецтв України. Після початку російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року переїхав із дружиною до Італії.