Росія: голова Держдуми повідомив про смерть Жириновського

У Росії помер лідер «Ліберально-демократичної партії» Володимир Жириновський – про це заявив голова Державної думи В’ячеслав Володін 6 квітня.

За повідомленням у його телеграм-каналі, Жириновський помер «після важкої і тривалої хвороби».

Повідомлення про смерть російського політика надходили й раніше. Зокрема, про це заявив 25 березня сенатор Олександр Пронюшкін, але згодом інформацію заперечили.

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Наприкінці січня 75-річний Володимир Жириновський заразився COVID-19, але до останнього приховував діагноз, вважаючи, що інформація щодо його захворювання зашкодить прихильникам вакцинації.

Жириновський є одним із найагресивніших у висловлюваннях російських політиків. Зокрема, менш як за два місяці до початку війни Росії проти України в ефірі державного «Першого каналу» він закликав до бомбардування України в ніч із 31 грудня на 1 січня.