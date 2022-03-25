З Росії надійшли повідомлення про смерть Жириновського, спікер Думи та МОЗ заперечують

У московській клініці 25 березня помер лідер Ліберально-демократичної партії Росії Володимир Жириновський, стверджував зранку в пʼятницю сенатор Олександр Пронюшкін, про це також повідомляли російські інформагенції та наближений до ФСБ РФ телеграм-канал Mash. Тим часом, спікер Державної думи Вʼячеслав Володін заперечив ці дані, стверджуючи, що Жириновський живий, але залишається в тяжкому стані.

У пресслужбі МОЗ Росії заявили інформагенції ТАСС, що стан політика оцінюється як стабільний, лікарі продовжують надавати всю можливу медичну допомогу. Син Жириновського Олег Ейдельштейн також спростував інформацію щодо смерті батька.

Наприкінці січня 75-річний Володимир Жириновський заразився COVID-19, але до останнього приховував діагноз, вважаючи, що інформація щодо його захворювання зашкодить прихильникам вакцинації.

Жириновський є одним із найагресивніших у висловлюваннях російських політиків. Зокрема, менш як за два місяці до початку війни Росії проти України в ефірі державного «Першого каналу» він закликав до бомбардування України в ніч із 31 грудня на 1 січня.