Росія: Жириновський закликав бомбити Україну в новорічну ніч

Депутат Державної думи Росії та лідер партії ЛДПР Володимир Жириновський в ефірі державного «Першого каналу» закликав до бомбардування України в ніч із 31 грудня на 1 січня. Російський політик сказав, що якби обіймав посаду президента країни, то без сумнівів віддав би такий наказ. «Годині о 4-й ранку, коли вже всі подшофе (тобто напідпитку – ред.)», – додав він.

26 грудня на пресконференції в місті Грозний глава російського регіону Чечня Рамзан Кадиров заявив про готовність «вирішити питання» з «приєднанням» України до Росії або Чечні, додавши, що якби перед ним поставили таке завдання, він би давно з ним упорався.

Ці заяви російських політиків звучать на тлі загострення ситуації на кордоні Росії та України. Західні спецслужби попереджають, що Москва може готувати повномасштабне вторгнення. Кремль підготовку до війни заперечує.