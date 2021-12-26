Кремль: Путін може обговорити з Зеленським «двосторонні відносини», але не врегулювання на Донбасі

Президент Росії Володимир Путін готовий обговорити з українським президентом Володимиром Зеленським «двосторонні відносини», а не врегулювання на Донбасі, повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Пєсков сказав, що Зеленський хоче зустрітися з Путіним як зі «стороною конфлікту».

«Питання врегулювання – це питання не до Путіна. Путін говорить, що якщо ви хочете спілкуватися, давайте поговоримо про двосторонні відносини», – цитує Пєскова в неділю російський державний телеканал «Росія-1».

Голова офісу українського президента Андрій Єрмак в інтерв’ю виданню «Фокус» нещодавно повідомив, що українська сторона цього року намагалася встановити контакт із Путіним, але розмова так і не відбулася.

Президент України Володимир Зеленський під час виступу в парламенті 1 грудня заявив, що Україна не зможе зупинити збройний конфлікт на Донбасі без прямих переговорів з Росією.

В останні тижні Росія різко наростила військову присутність біля кордонів України, а українська розвідка і Захід не виключають, що вторгнення російських військ до країни може початися вже в січні.

17 грудня МЗС Росії опублікувало «проєкти угод» з НАТО і США про взаємні «гарантії безпеки». Вони вимагають від НАТО гарантій подальшого нерозширення військового альянсу на схід і, зокрема, неприйняття в НАТО України і Грузії.

Напередодні в Росії оголосили про відведення частини військ від кордону з Україною.

При цьому 23 грудня агентство Bloomberg із посиланням на супутникові знімки, вивчені оборонно-розвідувальною компанією Janes, повідомляло, що Росія продовжує нарощувати сили поруч із Україною у той час, як готується до переговорів зі США з питань безпеки.