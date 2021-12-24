Білий дім: дата і місце переговорів із Росією ще не визначені

Дата і місце переговорів із Росією наразі остаточно не визначені, повідомила на брифінгу 23 грудня речниця Білого дому Джен Псакі. Так вона прокоментувала слова російського президента Володимира Путіна, який заявив, що переговори заплановані на початок січня в Женеві.

«На даний момент остаточної домовленості щодо місця і часу немає… Ми працюємо над дипломатичними переговорами. Були пропозиції з боку росіян – із деякими ми б погодилися, з деякими ми б точно не погодилися… І ми працюємо над тим, щоб остаточно визначити, як це буде виглядати. Ми також згодні, що дипломатичні розмови – це правильний шлях вперед», – сказала речниця.

При цьому вона нагадала: США раніше заявляли, що очікують переговорів на початку січня.

Читайте також: Країни-члени ООН звернулися до Росії із заявою щодо України

Псакі також відкинула заяви Путіна про агресивні наміри США і України.

«Факти ясно вказують на те, що єдиною агресією на кордоні Росії й України є військове нарощування з боку росіян і войовнича риторика з боку лідера Росії», – сказала вона.

23 грудня під час пресконференції президент Росії Володимир Путін заявив, що переговори зі США плануються на початок січня в Женеві.

«У цілому ми бачимо поки позитивну реакцію, і американські партнери кажуть, що вони готові до початку цієї дискусії, цих переговорів на початку року в Женеві. Представники з обох сторін призначені. Сподіваюся, що розвиток ситуації піде по цьому шляху», – сказав Путін.

Він вкотре заперечив агресивні наміри Росії і звинуватив у таких намірах США й Україну, вимагаючи дати Москві «гарантії безпеки».

Останніми тижнями Сполучені Штати, НАТО і Київ висловлювали занепокоєння через накопичення близько 100 тисяч російських військовослужбовців поблизу кордону України.

Офіційні особи США стверджують, що Москва може планувати військовий наступ. Кремль це заперечує.

Нове військове нарощування стало тлом для Путіна, який хоче, щоб США та НАТО надали Росії широкі «гарантії безпеки» і не допустили розширення Альянсу на Схід, зокрема і щодо України.

Кремль і адміністрація США заявили, що планують провести двосторонні переговори з питань безпеки наступного місяця.