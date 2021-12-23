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Політика

Пресконференція Путіна - 2021: Україна, Ленін, НАТО

23 грудня президент Росії Володимир Путін дав велику підсумкову пресконференцію. Що сказав Путін про Україну та протистояння зі США і НАТО? Подробиці аналізуємо у прямому ефірі Радіо Свобода – програмі Свобода Live.

Учасники прямої трансляції:

Ілля Пономарьов, колишній депутат російської Держдуми;

Олександр Хара, експерт з питань зовнішньої та безпекової політики Центру оборонних стратегій;

Кирило Мартинов, редактор відділу політики видання «Новая газета» (Москва);

Марія Золкіна, політичний аналітик фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва»;

Андрій Піонтковський, російський політолог (Вашингтон).

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