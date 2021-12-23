«Україна прагне виключно миру»: в МЗС України відповіли на тези Путіна щодо Донбасу з його пресконференції

Заява президента Росії Володимира Путіна в перебігу його великої пресконференції у четвер про нібито підготовку Україною «військової операції» на Донбасі не відповідає дійсності, заявив у коментарі Радіо Свобода речник МЗС України Олег Ніколенко.

«Україна прагне виключно миру. Постійні зусилля українського керівництва задля зрушення з місця мирного процесу, насамперед в Нормандському форматі, яскраво ілюструють відданість України політико-дипломатичному шляху врегулювання збройного конфлікту. Ба більше, глава офісу президента України та наша делегація в Тристоронній контактній групі проробили титанічну роботу, аби вчора добитися відновлення режиму припинення вогню», – заявив речник МЗС.

У зовнішньополітичному відомстві закликали Росію «сконцентруватися на виконанні домовленостей про припинення вогню та завершенні міжнародного збройного конфлікту на сході України».

«Люди по обидві сторони лінії розмежування в Донецькій та Луганській областях заслуговують на мир і спокій, особливо напередодні новорічних свят», – вказали в МЗС.

Раніше сьогодні під час щорічної пресконференції у Москві президент Росії Володимир Путін заявив, що за президента України Петра Порошенка «українська влада двічі зробила спробу за допомогою сили вирішити питання на Донбасі», і тепер «складається враження, що, може, готують третю військову операцію».

«Ви уявляєте, як в історичній перспективі Росія має жити далі, весь час оглядаючись, що там відбувається, які нові системи озброєння поставлені, а потім під прикриттям цих нових систем озброєння підштовхнути радикалів і на вирішення питань на Донбасі збройним шляхом», – висловив вслух свої роздуми Володимир Путін.

Він вчергове звинуватив Україну в невиконанні Мінських домовленостей, відмові від спілкування з представниками незаконних збройних угруповань «ДНР» і «ЛНР», заявивши, що Росія нібито не є стороною війни на Донбасі, а лише «посередницею».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».