Українська сторона заявила про «стриманий оптимізм» після останнього в 2021 році засідання ТКГ

Українська сторона в Тристоронній контактній групі з питань мирного врегулювання на Донбасі заявила про «стриманий оптимізм щодо можливої деескалації ситуації» після засідання, яке відбулося 22 грудня.

«На засіданні було досягнуто спільного розуміння необхідності відновлення дії режиму припинення вогню в межах відповідних заходів, узгоджених 22 липня 2020 року, що засвідчується, зокрема, й представниками ОБСЄ», – ідеться в офіційному повідомленні.

«Уперше за довгий час відчувається реальна можливість забезпечити тишу на лінії дотику в Донецькій і Луганській областях, – зазначив виконувач обовʼязків першого заступника глави делегації України в ТКГ Андрій Костін. – Українська сторона повністю готова до цього. Важливо, що ми побачили готовність і іншої сторони до цього кроку».

У повідомленні додається, що українська сторона «продовжує працювати в усіх доступних форматах для звільнення утримуваних осіб, відкриття КПВВ, забезпечення реалізації інших домовленостей в інтересах усіх українців по обидва боки лінії дотику».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами.

За останніми даними Збройних сил, від 14 квітня 2014 року станом на 17 жовтня 2021 року на території Донецької та Луганської областей загинули 2 719 військових, отримали поранення чи ушкодження 10 368 військовослужбовців ЗСУ.

За даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, станом на липень 2021 року загальна кількість загиблих внаслідок бойових дій на Донбасі становила понад 13 тисяч: щонайменше 3 3901 цивільних осіб, приблизно 4 200 українських військових та близько 5 800 членів незаконних збройних угруповань.