Російське видання «Медуза» знайшло цілих вісім джерел, які підтверджують: у Росії почали знову вести переговори з найманцями для відправки на Донбас. Збирати добровольців, пише видання, почали близько трьох місяців тому, їх набирають одразу в декілька груп. У кожної – свої організатори та вимоги. Проте, з восьми людей, з якими спілкувалося видання, лише двоє готові повторити своє відрядження.

Коротко переказуємо цю версію журналістів.

Хто та де набирає групи?

Одну з груп, пише видання, збирають у Москві. Її організували вихідці з колишніх внутрішніх військ МВС, які служили в одній бригаді. При цьому, як розповідають джерела «Медузи», контракт має бути з Міноборони Росії. І це дивує кандидатів, адже ті, хто веде набір, ніяк не пов'язаних із відомством. Реальних цілей «відрядження в Україну» ніхто не називає.

«Сказали: йти визволяти Новоросію», – говорить один зі співрозмовників видання.

Інший кандидат намагався з'ясувати цілі відрядження іншими каналами – і тепер впевнений, що їх набирають, аби охороняти промислові об'єкти на Донбасі під час «можливого загострення ситуації».

Також, за даними джерел «Медузи», бере участь в наборі добровольців й організація «Союз добровольців Донбасу». Вони начебто вже оповістили членів організації про формування загонів та вимагають «створити списки резервістів». Щоправда, там пояснюють, що це треба для захисту «ЛДНР», а не для захоплення всієї чи пів України.

Добровольців набирають не лише в Росії, але й в ОРДЛО

Одночасно з московським набором формується ще 2 загони на територіях, підконтрольних угрупуванням «ЛНР» та «ДНР». І там набір розпочався раніше, ніж в самій Росії.

Наприклад, загін, зібраний угрупуванням «ЛНР», вже кілька тижнів перебуває в районі колишнього луганського авіаційного училища штурманів. За даними співрозмовника «Медузи», найманці там вже отримали по тисячі доларів, але поки нічого не роблять. І ніяких цілей, як і у випадку з московським набором, нікому ще не ставили.

В «​поля териконів»​ ніхто не поривається

Майже всі співрозмовники «Медузи» говорять, що до 2021 року найманців, які справді готові воювати з Україною на Донбасі , майже не залишилося. З восьми людей, з якими спілкувалося видання, лише двоє готові повторити своє відрядження. Й рівень підготовки тих, хто погодився, є достатньо низьким, пише видання.

«Усі інші в Африці, або в Сирії. В «поля териконів» ніхто не поривається», – пояснює знайомий з умовами набору ветеран російського силового відомства.

А за словами одного з ветеранів ПВК Вагенера, в Україну не хочуть їхати через те, що там є регулярна армія. І в боях проти неї будуть великі втрати.

Росія у конфлікті на Донбасі Протягом семи років Росія заперечує свою участь у війні на Донбасі, заявляючи, що у захопленні українських міст могли брати участь хіба що російські добровольці. Західні та українські спільноти розслідувачів і журналісти виявили численні факти підтримки конфлікту з боку Росії: були поіменно встановлені понад 2 тисячі російських військових, що воювали на Донбасі, 50 типів зброї російської армії, артилерійські обстріли з російської території та медалі за бойові операції на українській території, а українське слідство веде кримінальні справи проти офіцерів, які керували обстрілом Маріуполя, та російських громадян, які підозрюються у катуваннях людей.

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