Путін заявив, що хоче «вибудувати добросусідські відносини з Україною за будь-яку ціну»

Президент Росії Володимир Путін вчергове звинуватив Україну в невиконанні Мінських домовленостей і відмові від спілкування з представниками незаконних збройних угруповань «ДНР» і «ЛНР».

На пресконференції 23 грудня він вчергове заявив, що Росія нібито не є стороною війни на Донбасі, а лише «посередницею», натомість Київ відмовляється спілкуватися з «представниками Донбасу».

Путін звинуватив президента України Володимира Зеленського в тому, що той «замість того, щоб відповідати на запит людей про мир… підпав, як і попереднє керівництво, під вплив радикальних елементів».

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«Ми ж хочемо вибудувати добросусідські відносини з Україною, причому за будь-яку ціну, йдемо практично на все. Але як можна вибудувати стосунки із сьогоднішнім керівництвом, з урахуванням того, що вони роблять? Практично неможливо. Але ми готові працювати з тими силами, які хотіли б вибудувати відносини з Росією. Що відбувається з цими силами? Позасудові розправи, санкції… чи просто вбивства на вулицях», – заявив президент Росії.

Офіційний Київ наразі не коментував заяви Путіна.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

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Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами.

За останніми даними Збройних сил, від 14 квітня 2014 року станом на 17 жовтня 2021 року на території Донецької та Луганської областей загинули 2 719 військових, отримали поранення чи ушкодження 10 368 військовослужбовців ЗСУ.

За даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, станом на липень 2021 року загальна кількість загиблих внаслідок бойових дій на Донбасі становила понад 13 тисяч: щонайменше 3 3901 цивільних осіб, приблизно 4 200 українських військових та близько 5 800 членів незаконних збройних угруповань.