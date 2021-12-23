Міноборони та Збройні сили «вітають» заяву ТКГ щодо посилення режиму тиші на Донбасі

Міністерство оборони та Збройні сили України прокоментували висновки засідання Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, яке відбулося в середу. Про це йдеться в спільній заяві, яку Міноборони оприлюднило 22 грудня.

«Міністерство оборони України та Збройні Сили України вітають досягнуте в рамках засідання Тристоронньої контактної групи 22 грудня 2021 року порозуміння щодо рішучості повністю дотримуватися Заходів щодо посилення режиму припинення вогню, узгоджених 22 липня 2020 року», – йдеться в повідомленні.

Водночас у відомствах додають, що Збройні сили готові «послідовно та неухильно дотримуватись режиму припинення вогню, передбачених вищезазначеними заходами, в тому числі щодо умов відкриття вогню у відповідь».

Напередодні Українська сторона в Тристоронній контактній групі з питань мирного врегулювання на Донбасі заявила, що на засіданні 22 грудня було досягнуто «спільного розуміння необхідності відновлення дії режиму припинення вогню в межах відповідних заходів, узгоджених 22 липня 2020 року».

Про «тверду рішучість» учасників повністю виконувати заходи з посилення режиму тиші також заявив спеціальний представник голови ОБСЄ в Україні та в ТКГ посол Мікко Кіннунен.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами.

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За останніми даними Збройних сил, від 14 квітня 2014 року станом на 17 жовтня 2021 року на території Донецької та Луганської областей загинули 2 719 військових, отримали поранення чи ушкодження 10 368 військовослужбовців ЗСУ.

За даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, станом на липень 2021 року загальна кількість загиблих внаслідок бойових дій на Донбасі становила понад 13 тисяч: щонайменше 3 3901 цивільних осіб, приблизно 4 200 українських військових та близько 5 800 членів незаконних збройних угруповань.