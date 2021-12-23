«Подивлюся цього року онлайн»: український журналіст Цимбалюк не пішов на пресконференцію Путіна

Кореспондент українського агентства УНІАН Роман Цимбалюк не пішов на пресконференцію президента Росії Володимира Путін, хоча отримав запрошення. Про це він повідомив 23 грудня.

За словами Цимбалюка, йому «незліченну кількість разів» телефонували з пресслужби Кремля, питаючи, чи він відвідає захід. Натомість журналіст нагадав, що проти нього в Росії відкрили кілька адміністративних проваджень за звинуваченнями в екстрімізмі.

«Я дійсно не росіянин і, можливо, тому я не дуже розумію таке запрошення. Адміністрація президента Росії ініціювала проти мене не просто цькування, а справу, цілком реальну, з викликом до прокуратури. І пресслужба того ж президента чекає, коли ж прийде незручний і нахабний Цимбалюк і можна буде показати демократичний і приязний настрій Путіна в прямому ефірі», – прокоментував кореспондент.

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Цимбалюк додав, що в справі проти нього правоохоронці запитують інформацію по справі щодо нього навіть на попередній роботі його дружини. Він припустив, що справа стане кримінальною.

«Хочете питання – надягніть намордники на своїх собак. Бути терпілою я не навчений. Тому подивлюся цього року пресконференцію онлайн», – підсумував він.

Цимбалюк зазвичай відвідував публічні пресконференції Володимира Путіна, де ставив питання, зокрема, щодо російської агресії проти України.

Про те, що російська влада звинувачує українського журналіста, кореспондента агенції УНІАН Романа Цимбалюка в екстремізмі, сам Цимбалюк і його адвокат Микола Полозов повідомили 15 грудня.

У Міністерстві закордонних справ України розкритикували це звинувачення і пообіцяли українському журналісту і громадянину «повну підтримку».