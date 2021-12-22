У Росії вирішили розширити список сайтів для блокування поза рішенням суду

Держдума Росії ухвалила в третьому читанні законопроєкт про позасудове блокування сайтів, які продають підроблені документи: дипломи про вищу освіту, військові квитки, права водія, сертифікати про вакцинацію. Також можна буде блокувати сайти за неправдиві повідомлення про акти тероризму.

Як повідомляє Російська служба Радіо Свобода, Роскомнагляд блокуватиме сайти за поданням Генеральної прокуратури.

З ініціативи генпрокурора або його заступників аналогічний захід може застосовуватися до сайтів з інформацією, яка містить виправдання екстремізму. Також документ включає положення про блокування інформації із закликами до масових заворушень.

У липні президент Росії Володимир Путін підписав закон про позасудове видалення інформації і блокування інтернет-ресурсів, де ганьбиться честь і гідність. Згідно з документом, недостовірна або зневажлива до честі та гідності інформація має бути видалена з мережі протягом 15 днів після заяви громадянина до прокуратури та перевірки його відомством. Якщо прокуратура вирішить, що заява є обґрунтованою, а на ресурсі розміщена «ганебна» інформація не видалена, то цей сайт може бути заблокований.