Прокуратура АРК повідомила про майже 300 кримінальних проваджень за фактами державної зради

У Прокуратурі Автономної республіки Крим повідомили, що на сьогодні здійснюється процесуальне керівництво близько 294 кримінальних проваджень за фактами державної зради. Про це в коментарі проєкту Радіо Свобода «Крим.Реалії» заявив начальник відділу Прокуратури АРК Єгор Ребров.

«Що стосується посадовців і службовців, які там працювали, то в цих кримінальних провадженнях ми встановили більш ніж 20 тисяч осіб, які після тимчасової окупації перейшли працювати до незаконно створених правоохоронних органів, до окупаційних органів і адміністрацій на тимчасово окупованій території. Зокрема, там 1390 це особи з органів прокуратури, 473 особи — це з судових органів, також 99 депутатів ВР АР Крим та 58 депутатів Севастопольської міської ради VI скликання», – сказав Єгор Ребров.

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За його словами, під час досудового розслідування вказаних кримінальних проваджень повідомлено про підозру 523 особам у вчиненні державної зради, відносно 162 з них обвинувальні акти вже спрямовані до суду і щодо 3 наявні обвинувальні вироки.