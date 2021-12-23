Прокуратура АРК повідомила про майже 300 кримінальних проваджень за фактами державної зради

У Прокуратурі Автономної республіки Крим повідомили, що на сьогодні здійснюється процесуальне керівництво близько 294 кримінальних проваджень за фактами державної зради. Про це в коментарі проєкту Радіо Свобода «Крим.Реалії» заявив начальник відділу Прокуратури АРК Єгор Ребров.
«Що стосується посадовців і службовців, які там працювали, то в цих кримінальних провадженнях ми встановили більш ніж 20 тисяч осіб, які після тимчасової окупації перейшли працювати до незаконно створених правоохоронних органів, до окупаційних органів і адміністрацій на тимчасово окупованій території. Зокрема, там 1390 це особи з органів прокуратури, 473 особи — це з судових органів, також 99 депутатів ВР АР Крим та 58 депутатів Севастопольської міської ради VI скликання», – сказав Єгор Ребров.
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За його словами, під час досудового розслідування вказаних кримінальних проваджень повідомлено про підозру 523 особам у вчиненні державної зради, відносно 162 з них обвинувальні акти вже спрямовані до суду і щодо 3 наявні обвинувальні вироки.
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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