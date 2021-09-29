Переслідування активістів у Криму – до суду скеровано обвинувальні акти щодо двох суддів

У Прокуратурі АРК і Севастополя повідомили, що у порядку спеціального досудового розслідування до суду скеровано обвинувальні акти стосовно колишніх кримських суддів за фактом державної зради.
«За даними слідства, після окупації півострова у 2014 році обвинувачені зрадили присязі на вірність народу України та перейшли на службу до незаконно створених «Бахчисарайського районного суду Республіки Крим» і «Білогірського районного суду Республіки Крим». Вони незаконно винесли постанови про визнання чотирьох активістів кримськотатарського національного руху винними у нібито організації масового одночасного перебування громадян, що порушує громадський порядок (ч. 1 ст. 20.2.2 КпАП РФ). Йдеться про події 3 травня 2014 року, коли кримські татари перекрили дорогу на кількох ділянках трас Сімферополь-Севастополь, Херсон-Джанкой-Феодосія-Керч, Сімферополь-Феодосія-Керч та інших, виступаючи проти окупації півострова та у зв’язку із забороною в’їзду до Криму лідеру кримськотатарського народу Мустафі Джемілєву», – повідомили в прокуратурі.
За даними прокуратури, обвинувачені ухвалювали незаконні рішення ще у низці судових справ.
«Своїми діями вони сприяли становленню окупаційних судових органів на півострові та у цілому окупаційної влади РФ, а також надавали допомогу представникам іноземної держави в проведенні підривної діяльності проти України», – йдеться в повідомленні.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювало теруправлінням ДБР у Мелітополі.
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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