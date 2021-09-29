Переслідування активістів у Криму – до суду скеровано обвинувальні акти щодо двох суддів

У Прокуратурі АРК і Севастополя повідомили, що у порядку спеціального досудового розслідування до суду скеровано обвинувальні акти стосовно колишніх кримських суддів за фактом державної зради.

«За даними слідства, після окупації півострова у 2014 році обвинувачені зрадили присязі на вірність народу України та перейшли на службу до незаконно створених «Бахчисарайського районного суду Республіки Крим» і «Білогірського районного суду Республіки Крим». Вони незаконно винесли постанови про визнання чотирьох активістів кримськотатарського національного руху винними у нібито організації масового одночасного перебування громадян, що порушує громадський порядок (ч. 1 ст. 20.2.2 КпАП РФ). Йдеться про події 3 травня 2014 року, коли кримські татари перекрили дорогу на кількох ділянках трас Сімферополь-Севастополь, Херсон-Джанкой-Феодосія-Керч, Сімферополь-Феодосія-Керч та інших, виступаючи проти окупації півострова та у зв’язку із забороною в’їзду до Криму лідеру кримськотатарського народу Мустафі Джемілєву», – повідомили в прокуратурі.

За даними прокуратури, обвинувачені ухвалювали незаконні рішення ще у низці судових справ.

«Своїми діями вони сприяли становленню окупаційних судових органів на півострові та у цілому окупаційної влади РФ, а також надавали допомогу представникам іноземної держави в проведенні підривної діяльності проти України», – йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювало теруправлінням ДБР у Мелітополі.