Країни-члени ООН звернулися до Росії із заявою щодо України

Країни-члени ООН звернулися до Росії із спільною заявою. Вони закликають офіційний Кремль припинити нарощувати війська біля кордонів України, зупинити репресії в окупованому Криму та не поширювати дезінформацію і фейки щодо України та її союзників. Повідомляє представництво США при ООН.

36 країн-членів ООН виступили із спільною заявою після скликаної Росією неформальної зустрічі у форматі «Arria-formula»​ Ради безпеки ООН.

«​Arria-formula»​ – це неформальна зустріч Ради Безпеки ООН, яку може скликати будь-яка країна-член Радбезу.

Росія використала своє право на скликання зібрання, щоб поширювати фейки і дезінформацію про Україну, стверджують представники країн, які підписали заяву.

Заяву підписали представники в ООН – Албанії, Австралії, Австрії, Бельгії, Болгарії, Канади, Хорватії, Чеської Республіки, Данії, Естонії, Федеральних Штатів Мікронезії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Ісландії, Ірландії, Італії, Латвії, Ліберії, Литви, Люксембурга, Нідерландів, Нової Зеландії, Норвегії, Чорногорії, Папуа-Нової Гвінеї, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Великої Британії, США, України та ЄС.

Головні тези заяви

Час цієї зустрічі у форматі «​Arria-formula» викликає особливе занепокоєння на тлі нарощування сил російської армії на Кримському півострові та на кордонах України.

викликає особливе занепокоєння на тлі нарощування сил російської армії на Кримському півострові та на кордонах України. Статут ООН забороняє погрози силою або її застосування проти територіальної цілісності чи політичної незалежності будь-якої держави.

Будь-яка подальша військова агресія проти України матиме серйозні наслідки та (змусить агресора заплатити - ред.) тяжку ціну у відповідь.

Ми закликаємо Росію припинити ворожу кампанію дезінформації проти України, знизити напруженість усередині та навколо України та негайно вивести військові сили та техніку, які РФ розмістила в країні без згоди України.

Ми підтверджуємо нашу непохитну підтримку незалежності, територіальної цілісності та суверенітету України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи її територіальні води.

Ми рішуче засуджуємо триваючу тимчасову окупацію частини території України та підтверджуємо наше невизнання її анексії.

Дії Росії викликають глобальне занепокоєння і порушують міжнародне право, включаючи Статут ООН, суперечать зобов’язанням Росії згідно з Гельсінським Заключним актом і Паризькою хартією і дедалі більше загрожують безпеці Європи та міжнародному порядку, заснованому на правилах.

Ми глибоко стурбовані тим, що в Росії простір для громадянського суспільства постійно скорочується та стає дедалі небезпечнішим середовищем для активістів, правозахисників, незалежних ЗМІ та журналістів, а також осіб, які належать до національних чи етнічних, релігійних та мовних меншин, а також дискримінації за статевою ознакою, орієнтацією та гендерною ідентичністю. Ми рішуче засуджуємо вбивства, напади, погрози та будь-які форми переслідування проти них.

Екстремізм на основі ксенофобії, расизму та інших форм нетерпимості, а також переслідування осіб, що належать до меншин, є серйозною темою, яка може становити загрозу міжнародному миру… Тому ми шкодуємо про те, що Росія зловжила цим питанням на засіданні Радбезу.

У заяві 36 країн-членів ООН стверджується, що Росія організувала засідання, на якому висунула «цинічні та необґрунтовані звинувачення на адресу держав-членів», щоб спотворити історію у своїх власних політичних цілях та розповсюджувати фейки про сусідні країни.