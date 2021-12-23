Країни-члени ООН звернулися до Росії із заявою щодо України

Країни-члени ООН звернулися до Росії із спільною заявою. Вони закликають офіційний Кремль припинити нарощувати війська біля кордонів України, зупинити репресії в окупованому Криму та не поширювати дезінформацію і фейки щодо України та її союзників. Повідомляє представництво США при ООН.
36 країн-членів ООН виступили із спільною заявою після скликаної Росією неформальної зустрічі у форматі «Arria-formula» Ради безпеки ООН.
«Arria-formula» – це неформальна зустріч Ради Безпеки ООН, яку може скликати будь-яка країна-член Радбезу.
Росія використала своє право на скликання зібрання, щоб поширювати фейки і дезінформацію про Україну, стверджують представники країн, які підписали заяву.
Заяву підписали представники в ООН – Албанії, Австралії, Австрії, Бельгії, Болгарії, Канади, Хорватії, Чеської Республіки, Данії, Естонії, Федеральних Штатів Мікронезії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Ісландії, Ірландії, Італії, Латвії, Ліберії, Литви, Люксембурга, Нідерландів, Нової Зеландії, Норвегії, Чорногорії, Папуа-Нової Гвінеї, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Великої Британії, США, України та ЄС.
Головні тези заяви
- Час цієї зустрічі у форматі «Arria-formula» викликає особливе занепокоєння на тлі нарощування сил російської армії на Кримському півострові та на кордонах України.
- Статут ООН забороняє погрози силою або її застосування проти територіальної цілісності чи політичної незалежності будь-якої держави.
- Будь-яка подальша військова агресія проти України матиме серйозні наслідки та (змусить агресора заплатити - ред.) тяжку ціну у відповідь.
- Ми закликаємо Росію припинити ворожу кампанію дезінформації проти України, знизити напруженість усередині та навколо України та негайно вивести військові сили та техніку, які РФ розмістила в країні без згоди України.
- Ми підтверджуємо нашу непохитну підтримку незалежності, територіальної цілісності та суверенітету України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи її територіальні води.
- Ми рішуче засуджуємо триваючу тимчасову окупацію частини території України та підтверджуємо наше невизнання її анексії.
- Дії Росії викликають глобальне занепокоєння і порушують міжнародне право, включаючи Статут ООН, суперечать зобов’язанням Росії згідно з Гельсінським Заключним актом і Паризькою хартією і дедалі більше загрожують безпеці Європи та міжнародному порядку, заснованому на правилах.
- Ми глибоко стурбовані тим, що в Росії простір для громадянського суспільства постійно скорочується та стає дедалі небезпечнішим середовищем для активістів, правозахисників, незалежних ЗМІ та журналістів, а також осіб, які належать до національних чи етнічних, релігійних та мовних меншин, а також дискримінації за статевою ознакою, орієнтацією та гендерною ідентичністю. Ми рішуче засуджуємо вбивства, напади, погрози та будь-які форми переслідування проти них.
- Екстремізм на основі ксенофобії, расизму та інших форм нетерпимості, а також переслідування осіб, що належать до меншин, є серйозною темою, яка може становити загрозу міжнародному миру… Тому ми шкодуємо про те, що Росія зловжила цим питанням на засіданні Радбезу.
У заяві 36 країн-членів ООН стверджується, що Росія організувала засідання, на якому висунула «цинічні та необґрунтовані звинувачення на адресу держав-членів», щоб спотворити історію у своїх власних політичних цілях та розповсюджувати фейки про сусідні країни.
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