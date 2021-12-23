Команда Навального знайшла у колишнього ватажка угруповання «ДНР» Бородая апартаменти в Дубаї

Колишній ватажок угруповання «ДНР», а нині депутат російської Держдуми Олександр Бородай майже відразу після повернення з окупованого Донбасу придбав апартаменти в Дубаї вартістю близько 450 тисяч євро. Про це йдеться у розслідуванні команди російського опозиційного політика в ув’язенні Олексія Навального. Автори стверджують, що ці апартаменти не вказані у декларації депутата.

Згідно з базою даних власників нерухомості в Об’єднаних Арабських Еміратах, на яку посилаються розслідувачі, апартаменти з видом на Перську затоку та площею 104 квадратні метри розташовані на березі штучно зведеного острова Палм-Джумейра. Від житла Бородая до пляжу – трохи більше ніж сто метрів.

Приблизно в цей же час восени 2015 року, через рік після повернення з окупованої частини Донбасу, Бородай також придбав квартиру в престижному районі Москви – на Ломоносівському проспекті. Її площа – 142 квадратні метри, а ринкова вартість – близько 100 мільйонів рублів.

Крім того, у квітні 2021 року Олександр Бородай придбав новий автомобіль Lexus за 5 мільйонів 614 тисяч рублів. При цьому, згідно з офіційною декларацією за 2020 рік, дохід Бородая становив нуль рублів, а на рахунках у банках у нього залишалося 313 тисяч.

У розслідуванні наголошується, що, беручи участь у вересневих виборах депутатів Держдуми, Бородай не задекларував іноземного майна. За законом це повинні робити всі кандидати.

49-річний Олександр Бородай був ватажком угруповання «ДНР» з травня по серпень 2014 року. До цього він брав участь в анексії Росією Криму. У вересні 2021 року Бородай потрапив до Держдуми за списком партії «Єдина Росія» від Ростовської області. Колишній глава так званої псевдореспубліки «ДНР» був у партійному списку непрохідним номером, але отримав місце в Держдумі після того, як від мандатів відмовилися кілька осіб.