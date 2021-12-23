Столтенберґ обговорив із високопосадовцями США, ФРН та Британії ситуацію на кордоні України та Росії

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ обговорив із держсекретарем США Ентоні Блінкеном, міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок та міністром оборони Великої Британії Беном Воллесом ситуацію на кордоні України та Росії, а також безпеку союзників по НАТО.

«Провів розмову з Ентоні Блінкеном, Анналеною Бербок та Беном Воллесом, щоб обговорити нарощування Росією військової присутності поблизу України. Ми продовжуємо вивчати, які наслідки для нашої безпеки, і робитимемо все, що необхідно, щоб гарантувати безпеку та захист усіх союзників по НАТО, при цьому ми залишаємось відкритими до діалогу», – написав очільник НАТО у твітері.

Держдепартамент США оприлюднив заяву, в якій ідеться, що Блінкен і Столтенберґ провели бесіду і обговорили двосторонній підхід НАТО до Росії, зазначивши, що альянс «зберігає готовність до змістовного діалогу з Росією, а також єдність для захисту союзників».

Останніми тижнями Сполучені Штати, НАТО та Київ стривожені щодо близько 100 000 російських військовослужбовців, розгорнутих поблизу кордону з Україною та на окупованому Росією Кримському півострові.

Офіційні особи США стверджують, що Москва планує можливий військовий наступ, який, якщо це станеться, може статися протягом кількох тижнів. Кремль наступ заперечує.

Нове військове нарощування стало тлом для Путіна, який хоче, щоб США та НАТО надали Росії широкі «гарантії безпеки» і не допустили розширення альянсу на Схід, зокрема і щодо України.

Кремль і адміністрація США заявили, що планують провести двосторонні переговори з питань безпеки наступного місяця.