Прогноз 2022: чим закінчиться протистояння Росії та України? Російська армія може прорвати український кордон взимку? Донбас, Крим, Білорусь: звідки чекати на удар? Чи відведе Путін війська? Військова техніка та російські військові залишаться біля України на весь 2022 рік? Основні сценарії розвитку ситуації. Американська зброя для української армії.
Донецьк сьогодні. До чого готують угруповання «ДНР»? Про все це у спецпроєкті «Донбас Реалії».
Події
Якою може бути війна між Україною та Росією у 2022 році?
Прогноз 2022: чим закінчиться протистояння Росії та України? Російська армія може прорвати український кордон взимку? Донбас, Крим, Білорусь: звідки чекати на удар? Чи відведе Путін війська? Військова техніка та російські військові залишаться біля України на весь 2022 рік? Основні сценарії розвитку ситуації. Американська зброя для української армії.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ