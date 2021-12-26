Путін: відповідь Росії в разі відмови розглядати її «пропозиції» може бути «найрізноманітніша»

Президент Росії Володимир Путін заявив, що відповідь Москви у разі відмови США і НАТО розглядати російські «пропозиції у сфері безпеки» може бути «найрізноманітнішою».

«Це залежить від тих пропозицій, які зроблять мені наші військові експерти», – цитують заяву Путіна 26 грудня російські ЗМІ.

За словами Путіна, вимоги з боку Москви «гарантій безпеки» від США і НАТО були висунуті «для того, щоб досягти дипломатичного переговорного результату, закріпленого юридично».

«Ми прагнутимемо саме цього», – сказав він.

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Напередодні в Росії оголосили про відведення частини військ від кордону з Україною.

При цьому 23 грудня агентство Bloomberg із посиланням на супутникові знімки, вивчені оборонно-розвідувальною компанією Janes, повідомляло, що Росія продовжує нарощувати сили поруч із Україною у той час, як готується до переговорів зі США з питань безпеки.

Президент Росії Володимир Путін на пресконференції 23 грудня заявив, що країни НАТО мають «негайно» дати Росії гарантії нерозширення альянсу і саме від цього, а не від переговорів, за його словами, залежатимуть дії Росії.

В останні тижні Росія різко наростила військову присутність біля кордонів України, а українська розвідка і Захід не виключають, що вторгнення російських військ до країни може початися вже в січні.

17 грудня МЗС Росії опублікувало «проєкти угод» з НАТО і США про взаємні «гарантії безпеки». Вони вимагають від НАТО гарантій подальшого нерозширення військового альянсу на схід і, зокрема, неприйняття в НАТО України і Грузії.