Лідер ЛДПР Жириновський перебуває у тяжкому стані через COVID-19 – російські ЗМІ

Ліберально-демократичної партії Росії (ЛДПР) Володимир Жириновський госпіталізований із COVID-19 та перебуває у тяжкому стані. Декілька інформаційних агентств у Росії 9 лютого з посиланням на джерела, близькі до парламенту та партії ЛДПР, повідомили, що легені 75-річного політика «серйозо» ушкоджені коронавірусом. Про це написали, зокрема, агенції «ТАСС» та «Інтерфакс». З інших джерел перевірити інформацію не є можливим.

Жириновський не з’являвся на публіці вже кілька тижнів, заступник голови фракції ЛДПР у Державній думі Росії Василь Власов заявив агенції «Інтерфакс», що лідер партії «веде паперову роботу». Про поточне місце перебування Жириновського він не повідомив.

Уродженець Казахстану Жириновський відомий своєю націоналістичною та агресивною риторикою.

В одній з останніх публічних заяв наприкінці грудня по телебаченню він запропонував російським військовим «бомбити Україну» напередодні Нового року.

У 1990-х він виступав за застосування ядерної зброї проти Чеченської республіки. Закликав до насильницького відвоювання Аляски у Сполучених Штатів та відновлення контролю Москви над колишніми радянськими державами та приєднання Казахстану до Росії.