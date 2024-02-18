Розстріл українських полонених в Авдіївці та Веселому – прокуратура почала розслідування

Російські військові розстріляли українських полонених в Авдіївці та Веселому, щодо цього вже розпочато розслідування, йдеться в повідомленні Донецької обласної прокуратури.

«За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством», – розповіли у відомстві.

За даними прокуратури, «сьогодні, 18 лютого, в одному з телеграм-каналів опубліковано повідомлення про розстріл 6 полонених ЗСУ на одній з позицій в Авдіївці – захисники були важкопоранені та чекали на евакуацію».

Також у відомстві кажуть, що, «окрім попереднього, було виявлено відеозапис з фрагментом вбивства ще 2 воїнів поблизу села Веселе Бахмутського району».

«На записі з камери дрона видно, як під час штурму наших позицій представник ЗС РФ стріляють впритул спочатку в одного захопленого у полон військовослужбовця ЗСУ, а потім в другого. Не бажаючи залишати полонених живими, окупант умисно добиває їх з автоматичної зброї», – наголосили в прокуратурі.

Раніше у пресслужбі Сухопутних військ ЗСУ повідомили, що російські військові розстріляли двох українських бійців, які потрапили в полон.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 17 лютого заявив про виведення українських підрозділів з Авдіївки.

Напередодні у Білому домі заявили про критичну ситуацію в Авдіївці на Донеччині. Як повідомив речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, значною мірою це відбувається через те, що в українських військових на місцях закінчуються артилерійські боєприпаси. Білий дім вкотре наголосив на необхідності схвалення Конгресом додаткової допомоги Україні.