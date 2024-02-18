Сили РФ розстріляли двох українських полонених – ЗСУ

Сили РФ розстріляли двох українських військових, які потрапили у полон, йдеться в повідомленні пресслужби Сухопутних військ ЗСУ.

«Сьогодні вранці (18 лютого – ред.) в смузі відповідальності ОСУВ «Хортиця» росіяни вкотре показали своє ставлення до Міжнародного гуманітарного права, розстрілявши двох українських військовополонених», – розповіли у ЗСУ.

Оперативно стратегічне угруповування «Хортиця» також відоме як Східне угруповування військ охоплює території Харківської, Луганської та Донецької областей, включаючи Бахмут.

Раніше між Україною і Росією 8 лютого відбувся обмін полоненими, додому повернулось 100 українців, розповів президент Володимир Зеленський у телеграмі.

«Ще 100 українців удома, в Україні. Нацгвардія, прикордонники, ЗСУ. Більшість – захисники Маріуполя. Усі – наші, усі – знову на рідній землі. Працюємо щодо кожного й кожної та не зупинимося, поки всіх не повернемо! Наша команда, яка займається обмінами, – дякую за потрібний країні результат!» – написав президент.

У вечірньому відеозверненні він уточнив, що «загалом на сьогодні вже звільнено з російського полону 3135 українців і українок».