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Радість і сльози обміну: фоторепортаж про звільнення 207 українських полонених

31 січня між Україною і Росією відбувся обмін полоненими. Додому повернули 207 українців, повідомив президент Володимир Зеленський у у своєму телеграм-каналі.

У Росії після падіння літака Іл-76 голова комітету з оборони Держдуми Росії Андрій Картаполов заявив, що тепер про обмін «не може бути й мови». РФ стверджувала, що на борту були українські полонені, хоча доказів цього досі не надала. Українська сторона зазначала, що ситуація з Іл-76 негативно вплинула на обмінний процес, утім наголошували, що робота триває.

У ГУР МО України кажуть, що «серед повернених 31 січня полонених не було тих, чий обмін зірвався через падіння Іл-76».

Радіо Свобода через фотографії розповідає про емоції, які переповнюють людей, які отримали свободу і повернулися на Батьківщину

Українські військовополонені після обміну 31 січня 2024 року
1 Українські військовополонені після обміну 31 січня 2024 року
Український прапор на плечах і перша розмова із рідними. Сліз не втримати&nbsp;
2 Український прапор на плечах і перша розмова із рідними. Сліз не втримати 
Слова зайві... &nbsp;
3 Слова зайві...

 
&laquo;Наші &ndash; вдома. 207 хлопців. Повертаємо попри все. Пам&rsquo;ятаємо про кожного й кожну в полоні. Воїни та цивільні. Маємо повернути всіх. Працюємо над цим&raquo;, &ndash; написав президент України Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі
4 «Наші – вдома. 207 хлопців. Повертаємо попри все. Пам’ятаємо про кожного й кожну в полоні. Воїни та цивільні. Маємо повернути всіх. Працюємо над цим», – написав президент України Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі
Голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що серед повернутих додому українців &ndash; воїни Збройних сил України, Національної гвардії, Держприкордонслужби, а також Національної поліції &ndash; рядові, сержанти й офіцери. Серед воїнів, за його словами, &laquo;є і захисники Маріуполя, які були на &laquo;Азовсталі&raquo;, оборонці острова Зміїний, а також ті, хто воював на низці інших напрямків&raquo;
5 Голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що серед повернутих додому українців – воїни Збройних сил України, Національної гвардії, Держприкордонслужби, а також Національної поліції – рядові, сержанти й офіцери. Серед воїнів, за його словами, «є і захисники Маріуполя, які були на «Азовсталі», оборонці острова Зміїний, а також ті, хто воював на низці інших напрямків»
Українські захисники телефонують рідним та близьким після повернення з російського полону. 31 січня 2024 року
6 Українські захисники телефонують рідним та близьким після повернення з російського полону. 31 січня 2024 року
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Обняти побратима, якого звільнили з полону... &laquo;Це другий великий обмін після тривалої перерви. І ми продовжуємо роботу та виконання задачі президента &ndash; повернути всіх&raquo;, &ndash; повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак
8 Обняти побратима, якого звільнили з полону...

«Це другий великий обмін після тривалої перерви. І ми продовжуємо роботу та виконання задачі президента – повернути всіх», – повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак
Небо вільної Батьківщини, навколо&nbsp;&ndash; свої, і перша цигарка на волі. У Росії після падіння літака Іл-76 лунали заяви про неможливість нових обмінів, бо мовляв . а борту літака були українські полонені. Досі Росія не надала жодних доказів і не допустила міжнародних експертів на місце катастрофи. Українська сторона зазначала, що ситуація з Іл-76 негативно вплинула на обмінний процес, утім наголошували, що робота триває &nbsp;
9 Небо вільної Батьківщини, навколо – свої, і перша цигарка на волі.

У Росії після падіння літака Іл-76 лунали заяви про неможливість нових обмінів, бо мовляв . а борту літака були українські полонені. Досі Росія не надала жодних доказів і не допустила міжнародних експертів на місце катастрофи.

Українська сторона зазначала, що ситуація з Іл-76 негативно вплинула на обмінний процес, утім наголошували, що робота триває
 
Прапор під яким воювали... Від початку масштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року через обміни Україна вже звільнила понад 3000 тисячі своїх громадян, військових і цивільних, які потрапили в полон і утримувалися Росією.&nbsp; Ще понад 8 тисяч українців досі перебувають у російському полоні, повідомив 24 січня 2024 року у&nbsp;Координаційному штабі з питань поводження із військовополоненими.&nbsp;&nbsp;
10 Прапор під яким воювали...
Від початку масштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року через обміни Україна вже звільнила понад 3000 тисячі своїх громадян, військових і цивільних, які потрапили в полон і утримувалися Росією. 
Ще понад 8 тисяч українців досі перебувають у російському полоні, повідомив 24 січня 2024 року у Координаційному штабі з питань поводження із військовополоненими.  

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