Радість і сльози обміну: фоторепортаж про звільнення 207 українських полонених

31 січня між Україною і Росією відбувся обмін полоненими. Додому повернули 207 українців, повідомив президент Володимир Зеленський у у своєму телеграм-каналі.

У Росії після падіння літака Іл-76 голова комітету з оборони Держдуми Росії Андрій Картаполов заявив, що тепер про обмін «не може бути й мови». РФ стверджувала, що на борту були українські полонені, хоча доказів цього досі не надала. Українська сторона зазначала, що ситуація з Іл-76 негативно вплинула на обмінний процес, утім наголошували, що робота триває.

У ГУР МО України кажуть, що «серед повернених 31 січня полонених не було тих, чий обмін зірвався через падіння Іл-76».

Радіо Свобода через фотографії розповідає про емоції, які переповнюють людей, які отримали свободу і повернулися на Батьківщину