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Між Україною і Росією відбувся новий обмін полоненими – на батьківщину повернулися 100 українців

Попередній обмін полоненими відбувся минулого тижня, 31 січня
Попередній обмін полоненими відбувся минулого тижня, 31 січня

Між Україною і Росією 8 лютого відбувся обмін полоненими, додому повернулось 100 українців, розповів президент Володимир Зеленський у телеграмі.

«Ще 100 українців удома, в Україні. Нацгвардія, прикордонники, ЗСУ. Більшість – захисники Маріуполя. Усі – наші, усі – знову на рідній землі. Працюємо щодо кожного й кожної та не зупинимося, поки всіх не повернемо! Наша команда, яка займається обмінами, – дякую за потрібний країні результат!» – написав президент.

На кількв годин раніше про це повідомило російське міністерство оборони, яке вказало, що обмін у форматі «100 на 100» відбувся «за результатами переговорного процесу», а «посередницьку участь гуманітарного характеру надали Обʼєднані Арабські Емірати».

Попередній обмін полоненими, за результатами якого повернулися 207 українців, відбувся минулого тижня, 31 січня.

Радість і сльози обміну: фоторепортаж про звільнення 207 українських полонених
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Радість і сльози обміну: фоторепортаж про звільнення 207 українських полонених

31 січня між Україною і Росією відбувся великий обмін полоненими. Додому повернули 207 українців, повідомив президент Зеленський у телеграмі.

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