Між Україною і Росією відбувся новий обмін полоненими – на батьківщину повернулися 100 українців

Між Україною і Росією 8 лютого відбувся обмін полоненими, додому повернулось 100 українців, розповів президент Володимир Зеленський у телеграмі.

«Ще 100 українців удома, в Україні. Нацгвардія, прикордонники, ЗСУ. Більшість – захисники Маріуполя. Усі – наші, усі – знову на рідній землі. Працюємо щодо кожного й кожної та не зупинимося, поки всіх не повернемо! Наша команда, яка займається обмінами, – дякую за потрібний країні результат!» – написав президент.

На кількв годин раніше про це повідомило російське міністерство оборони, яке вказало, що обмін у форматі «100 на 100» відбувся «за результатами переговорного процесу», а «посередницьку участь гуманітарного характеру надали Обʼєднані Арабські Емірати».

Попередній обмін полоненими, за результатами якого повернулися 207 українців, відбувся минулого тижня, 31 січня.