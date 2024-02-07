Росія повідомила про засудження 33 українських військових на терміни від 27 до 29 років

Генпрокуратура РФ повідомила 7 лютого, що підконтрольний Москві «Верховний суд» угруповання «ДНР» засудив 33 українських військових із 36-ї бригади морської піхоти ВМС України та 17-ї танкової бригади ЗСУ до позбавлення волі на терміни від 27 до 29 років у колонії суворого режиму.

Російська сторона стверджує, що фігурантів справи визнали винними за статтями про жорстоке поводження з цивільним населенням, вбивство, замах на вбивство та навмисне пошкодження чужого майна. За цими даними, в перші дні повномасштабного російського вторгнення в Україну, з 24 лютого по 10 березня 2022 року, українські військові нібито обстріляли житлові будинки в населених пунктах Сартана, Саханка, Талаківка, Старий Крим, Заїченко та Дзержинське в Донецькій області.

«В результаті загинув 17-річний мирний житель, заподіяно контузію головного мозку жінці, пошкоджено та знищено 42 домоволодіння та два цивільні транспортні засоби», – стверджують російські слідчі.

У Слідчому комітеті РФ назвали прізвища частини засуджених.

Слідчий комітет та Генпрокуратура РФ регулярно повідомляють про те, що окупаційні суди в Донецькій і Луганській областях засуджують до тривалих термінів увʼязнення українських військових, які потрапили до російського полону.

36-та бригада морської піхоти ЗСУ брала участь у захисті Маріуполя на початку повномасштабної війни. Багато військовослужбовців потрапили до російського полону. У липні 2023 року пʼять командирів оборони «Азовсталі» повернулися до України з Туреччини, через що Кремль звинувачував Анкару та Київ у порушенні домовленостей.

31 січня 2024 року між Україною і Росією відбувся обмін полоненими, в ході якого додому повернули 207 українців. За словами президента Зеленського, половина звільнених полонених брала участь в обороні Маріуполя. Загалом в ході обмінів, за його даними, звільнили 3 035 полонених.

Командир бригади спеціального призначення «Азов» Денис Прокопенко вказав на те, що понад 900 «азовців», які обороняли Маріуполь, лишаються в полоні, і військові цієї бригади майже не потрапляють у списки на обмін.