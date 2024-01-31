Майже половина звільнених в ході обміну обороняли Маріуполь – Зеленський

Президент Володимир Зеленський 31 січня повідомив деталі щодо звільнених в ході обміну 207 українських військовополонених.

«180 рядових і сержантів. 27 офіцерів. Майже половина – захисники Маріуполя. Воїни Збройних Сил, Нацгвардії, підрозділів Державної прикордонної служби та Національної поліції. 207 хлопців скоро будуть вдома, з рідними», – сказав Зеленський у відеозверненні.

Голова держави уточнив, що це 50-й обмін за час повномасштабного вторгнення. А загалом в ході обмінів вдалося повернути 3 035 людей.

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«І ми зробимо все, щоб повернути кожного й кожну. Ми ні про кого не забули. По кожному прізвищу шукаємо», – запевнив він.

Зеленський подякував головам розвідки, Офісу президента, Служби безпеки, міністру внутрішніх справ, а також секретарю Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Дмитру Усову.

Раніше Зеленський заявив, що 31 січня між Україною і Росією відбувся обмін полоненими, в ході якого додому повернули 207 українців.