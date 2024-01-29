Переговорники комунікують, новий обмін може відбутися – представник ГУР

Попри падіння літака Іл-76 і заяви російської сторони, що обмінів полоненими між Україною і Росією тепер не буде, переговорники з обох сторін, які задіяні в процесі обміну полоненими, продовжують комунікації, заявив в етері Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок) представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

За його словами, це дає підстави представникам ГУР вважати, що новий обмін полоненими відбудеться найближчим часом.

«Робочі групи продовжують спілкуватися, і переговорники комунікують. Це дає підстави вважати, що найближчим часом ми все ж таки будемо мати нові результати», – сказав Юсов.

Він додав, ситуація з Іл-76 негативно вплинула на обмінний процес, проте Україна зацікавлена в тому, щоби з’ясувувати обставини того, що сталося, і паралельно продовжувати процес переговорів щодо звільнення полонених.

«Звичайно, позитивно вона не може вплинути. Мова йде про одразу категоричну позицію держави-агресора. Вона була одразу оприлюднена, пропагандисти відпрацювали по методичках. Україна зацікавлена в тому, щоб з’ясувати оперативні обставини і паралельно продовжувати процес повернення додому наших захисників, захисниць а також цивільних, які знаходяться здебільшого у край важких умовах», – сказав представник ГУР.

Раніше керівник ГУР Кирило Буданов в ефірі телемарафону заявив, що на його думку обмін полоненими «найближчим часом усе ж відбудеться». Хоча одразу після повідомлень про падіння літака Іл-76 голова комітету з оборони Держдуми Росії Андрій Картаполов заявив, що тепер про обмін «не може бути й мови».

Російська державна інформаційна агенція ТАСС із посиланням на Міноборони РФ поширила зранку 24 січня інформацію, що «при виконанні планового польоту зазнав катастрофи літак Іл-76. Літак упав за 5-6 км від села Яблоново в Корочанському районі. На борту повітряного судна перебували 65 полонених військовослужбовців ЗСУ, які перевозилися до Бєлгородської області для обміну, шість членів екіпажу літака та троє супроводжуючих».

Голова оборонного комітету Держдуми Росії Андрій Картаполов заявив, що Україна навмисно збила Іл-76, знаючи, що на борту перебували українські військовополонені, і закликав призупинити всі обміни військовополоненими на невизначений термін. Заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв звинуватив українців у «внутрішньополітичній боротьбі», а міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров закликав до термінового скликання засідання Ради безпеки ООН і звинуватив Україну в тероризмі.

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Низка українських медіа з посиланням на свої джерела спочатку повідомила, що літак збили ЗСУ, але потім це видалили. За даними джерел ЗМІ, цей Іл-76, ймовірно, перевозив ракети до комплексів С-300, якими Росія постійно обстрілює Харків.

Генштаб ЗСУ прямо не відреагував на інцидент, але зауважив, що Росія здійснила 19 ракетних ударів по Харківській області України зі своєї Бєлгородської області за останній тиждень, і наголосив, що Україна «продовжить вживати заходів щодо знищення засобів доставки, контролю за повітряним простором для знищення терористичної загрози, в тому числі на Бєлгородсько-Харківському напрямку».

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР) 24 січня підтвердило, що на 24 був запланований обмін військовополоненими, але він не відбувся, і наголосили, що «відомство не володіє даними, чи перебували українські полонені на борту».