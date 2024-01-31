Між Україною і Росією відбувся черговий обмін полоненими – Зеленський

У середу, 31 січня, між Україною і Росією відбувся обмін полоненими, додому повернулось 207 українців, розповів президент Володимир Зеленський у телеграмі.

«Наші – вдома. 207 хлопців. Повертаємо попри все. Пам’ятаємо про кожного й кожну в полоні. Воїни та цивільні. Маємо повернути всіх. Працюємо над цим», – написав президента.

Як розповів голова Офісу президента Андрій Єрмак, серед повернутих додому українців – воїни Збройних сил України, Національної гвардії, Держприкордонслужби, а також Національної поліції – рядові, сержанти й офіцери. Серед воїнів, за його словами, «є і захисники Маріуполя, які були на «Азовсталі», острова Зміїний, а також ті, хто воював на низці напрямків».

Раніше керівник ГУР Кирило Буданов в ефірі телемарафону заявив, що, на його думку, обмін полоненими «найближчим часом усе ж відбудеться». Хоча одразу після повідомлень про падіння літака Іл-76 голова комітету з оборони Держдуми Росії Андрій Картаполов заявив, що тепер про обмін «не може бути й мови».

Російська державна інформаційна агенція ТАСС із посиланням на Міноборони РФ поширила зранку 24 січня інформацію, що «при виконанні планового польоту зазнав катастрофи літак Іл-76. Літак упав за 5-6 км від села Яблоново в Корочанському районі. На борту повітряного судна перебували 65 полонених військовослужбовців ЗСУ, які перевозилися до Бєлгородської області для обміну, шість членів екіпажу літака та троє супроводжуючих».

Голова оборонного комітету Держдуми Росії Андрій Картаполов заявив, що Україна навмисно збила Іл-76, знаючи, що на борту перебували українські військовополонені, і закликав призупинити всі обміни військовополоненими на невизначений термін. Заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв звинуватив українців у «внутрішньополітичній боротьбі», а міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров закликав до термінового скликання засідання Ради безпеки ООН і звинуватив Україну в тероризмі.

Низка українських медіа з посиланням на свої джерела спочатку повідомила, що літак збили ЗСУ, але потім це видалили. За даними джерел ЗМІ, цей Іл-76, ймовірно, перевозив ракети до комплексів С-300, якими Росія постійно обстрілює Харків.

Генштаб ЗСУ прямо не відреагував на інцидент, але зауважив, що Росія здійснила 19 ракетних ударів по Харківській області України зі своєї Бєлгородської області за останній тиждень, і наголосив, що Україна «продовжить вживати заходів щодо знищення засобів доставки, контролю за повітряним простором для знищення терористичної загрози, в тому числі на Бєлгородсько-Харківському напрямку».

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР) 24 січня підтвердило, що на 24 був запланований обмін військовополоненими, але він не відбувся, і наголосили, що «відомство не володіє даними, чи перебували українські полонені на борту».