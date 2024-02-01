ГУР: Україна зверталася до РФ щодо повернення тіл полонених, які нібито загинули на борту Іл-76, Москва не реагує

Україна зверталася до Росії щодо повернення тіл військовополонених, які нібито загинули на борту Іл-76, проте Москва поки що не реагує на ці запити, заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.



«Це надзвичайно складне і драматичне питання (чи відома доля полонених, які, за даними Росії, були на борту ІЛ-76 – ред). І вчорашній обмін – це майже завершення того обміну, який мав бути 24 січня, окрім цього списку 65, яких РФ оголосила загиблими», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

Юсов зауважив, що в Україні статус цих 65 воїнів не змінювався – вони вважаються військовополоненими.

«Щодо інформації про загибель, то Україна зверталася з запитами і продовжує це робити щодо передачі тіл. Поки що російська сторона на це не йде… Наразі Росія не інтенсифікувала процес, що стосується міжнародного відкритого розслідування», – додав представник ГУР.

Російська сторона це наразі не коментувала.

Російська державна інформаційна агенція ТАСС із посиланням на Міноборони РФ поширила зранку 24 січня інформацію, що «при виконанні планового польоту зазнав катастрофи літак Іл-76. Літак упав за 5-6 км від села Яблоново в Корочанському районі». За твердженням російської сторони, на борту повітряного судна перебували 65 полонених військовослужбовців ЗСУ, які перевозилися до Бєлгородської області для обміну, шість членів екіпажу літака та троє супроводжуючих.

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У середу, 31 січня, відбувся черговий обмін полоненими між Україною і Росією, але людей, які були у попередньому списку на обмін, «який мав відбутися 24 січня, але не відбувся через трощу літака Іл-76, під час цього обміну не повернули», раніше повідомляли в ГУР.

Голова оборонного комітету Держдуми Росії Андрій Картаполов заявив, що Україна навмисно збила Іл-76, знаючи, що на борту перебували українські військовополонені, і закликав призупинити всі обміни військовополоненими на невизначений термін. Заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв звинуватив українців у «внутрішньополітичній боротьбі», а міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров закликав до термінового скликання засідання Ради безпеки ООН і звинуватив Україну в тероризмі.

Низка українських медіа з посиланням на свої джерела спочатку повідомила, що літак збили ЗСУ, але потім це видалили. За даними джерел ЗМІ, цей Іл-76, ймовірно, перевозив ракети до комплексів С-300, якими Росія постійно обстрілює Харків.