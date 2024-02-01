Російський Іл-76: перші супутникові знімки з місця падіння – «Схеми»

У розпорядженні «Схем» (Радіо Свобода) з’явилися супутникові знімки Planet Labs за 31 січня, на яких видно місце падіння російського військово-транспортного літака Іл-76. Слід, який залишив літак при падінні, простягається приблизно на 500 метрів. Борт впав 24 січня цього року біля села Яблоново у Бєлгородській області РФ.

У Міноборони РФ заявляють, що на борту літака нібито перебували 65 полонених українських військовослужбовців, яких везли на обмін, а також шість членів екіпажу і троє супроводжуючих. Росія звинувачує Україну у збитті літака американською ракетою Patriot, але не надала цьому переконливих доказів.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили, що на 24 січня був запланований обмін військовополоненими, але він не відбувся, і наголосили, що «відомство не володіє даними, чи перебували українські полонені на борту».

Пізніше, 31 січня, обмін таки відбувся, але в українській розвідці стверджують, що «серед повернених полонених не було тих, чий обмін зірвався через падіння Іл-76». У відомстві також наголосили, що Росія досі не надала доказів того, що на борту Іл-76 були українські військовополонені.

У Генштабі ЗСУ раніше також заявляли, що Росія здійснила 19 ракетних ударів по Харківській області з Бєлгородської за останній тиждень перед падінням літака, і наголосили, що Україна «продовжить вживати заходів щодо знищення засобів доставки, контролю за повітряним простором для знищення терористичної загрози, в тому числі на Бєлгородсько-Харківському напрямку».

Журналістам «Схем» вдалося встановили прізвища членів екіпажу російського літака Іл-76, загибель трьох із яких підтвердили їхні родичі.