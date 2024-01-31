У ГУР кажуть, що «серед повернених полонених не було тих, чий обмін зірвався через падіння Іл-76»

У середу, 31 січня, відбувся черговий обмін полоненими між Україною і Росією. Але людей, які були у попередньому списку на обмін, «який мав відбутися 24 січня, але не відбувся через трощу літака Іл-76, під час цього обміну не повернули», повідомив у коментарі виданню «Голос Америки» представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

Заяву української розвідки російська влада наразі не коментувала.

Водночас Росія стверджує, що начебто «українські бійці загинули під час падіння літака».

Редакція Радіо Свобода наразі не має можливості перевірити ці дані з незалежних джерел.

За даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, серед повернених з полону військовослужбовців 95 представників Збройних Сил України, 56 нацгвардійців, 26 прикордонників, 29 воїнів Територіальної оборони та один представник Національної поліції України.

«180 оборонців, які повертаються додому - з рядового та сержантського складу, ще 27 - українські офіцери. Щонайменше 36 з них мають поранення або серйозні хвороби. Найстаршому зі звільнених Оборонців вже виповнився 61 рік, а наймолодшому невдовзі буде 21», – кажуть у відомстві.

Також у Координаційному штабі уточнили, що серед звільнених військовослужбовців – захисники Маріуполя, Херсона, бійці з острова Зміїний, морпіхи та бойові медики.

«З моменту повномасштабного вторгнення з російського полону вдалося визволити вже 3035 захисників та захисниць. Висловлюємо вдячність Об’єднаним Арабським Еміратам за надану допомогу та сприяння в організації цього обміну», – підсумували у відомстві.

Раніше Зеленський заявив, що 31 січня між Україною і Росією відбувся обмін полоненими, в ході якого додому повернули 207 українців.

Зеленський подякував головам розвідки, Офісу президента, Служби безпеки, міністру внутрішніх справ, а також секретарю Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Дмитру Усову.

Раніше керівник ГУР Кирило Буданов в ефірі телемарафону заявив, що, на його думку, обмін полоненими «найближчим часом усе ж відбудеться». Хоча одразу після повідомлень про падіння літака Іл-76 голова комітету з оборони Держдуми Росії Андрій Картаполов заявив, що тепер про обмін «не може бути й мови».

Російська державна інформаційна агенція ТАСС із посиланням на Міноборони РФ поширила зранку 24 січня інформацію, що «при виконанні планового польоту зазнав катастрофи літак Іл-76. Літак упав за 5-6 км від села Яблоново в Корочанському районі. На борту повітряного судна перебували 65 полонених військовослужбовців ЗСУ, які перевозилися до Бєлгородської області для обміну, шість членів екіпажу літака та троє супроводжуючих».

Голова оборонного комітету Держдуми Росії Андрій Картаполов заявив, що Україна навмисно збила Іл-76, знаючи, що на борту перебували українські військовополонені, і закликав призупинити всі обміни військовополоненими на невизначений термін. Заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв звинуватив українців у «внутрішньополітичній боротьбі», а міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров закликав до термінового скликання засідання Ради безпеки ООН і звинуватив Україну в тероризмі.

Низка українських медіа з посиланням на свої джерела спочатку повідомила, що літак збили ЗСУ, але потім це видалили. За даними джерел ЗМІ, цей Іл-76, ймовірно, перевозив ракети до комплексів С-300, якими Росія постійно обстрілює Харків.

Генштаб ЗСУ прямо не відреагував на інцидент, але зауважив, що Росія здійснила 19 ракетних ударів по Харківській області України зі своєї Бєлгородської області за останній тиждень, і наголосив, що Україна «продовжить вживати заходів щодо знищення засобів доставки, контролю за повітряним простором для знищення терористичної загрози, в тому числі на Бєлгородсько-Харківському напрямку».

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР) 24 січня підтвердило, що на 24 був запланований обмін військовополоненими, але він не відбувся, і наголосили, що «відомство не володіє даними, чи перебували українські полонені на борту».