Компанія Siemens оголосила про закриття бізнесу в Росії

Німецька компанія Siemens AG, один із найбільших у світі постачальників електронної техніки, закриває бізнес у Росії, який вона вела з 1853 року. Саме тоді в Російській імперії було відкрито перше бюро компанії.

Як повідомляє The Moscow Times, ТОВ «Системс», яке є російською структурою Siemens, у підсумковому звіті за 2023 рік визнало неможливим продовження роботи в країні, зокрема імпорт товарів, і оголосило про запуск процедури добровільної ліквідації.

Видання зазначає, що торік виторг ТОВ «Системс» склав близько 270 мільйонів рублів проти 6,3 мільярда в 2022 році, і що на балансі компанії майже не залишилося активів. Причина – санкції, запроваджені Євросоюзом проти Росії після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Раніше свій бізнес у Росії закрив один із найбільших у світі виробників автомобільних шин, німецька компанія Continental AG.

Усього з лютого 2022 року про закриття, призупинення чи обмеження бізнесу в Росії оголосили кількасот корпорацій та брендів. При цьому, за оцінками економістів, ідеться лише про 9% від загальної кількості іноземних компаній.