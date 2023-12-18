NYT: компанії, що оголосили про вихід із РФ, зазнали збитків у 103 млрд доларів

Західні компанії, які після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну оголосили про вихід із Росії, сумарно зазнали збитків на 103 мільярди доларів, пише газета The New York Times, яка провела аналіз фінансових звітів.

На думку видання, президенту РФ Володимиру Путіну вдалося перетворити вихід компаній на користь для лояльної еліти і всієї держави. Компанії, які залишають російський ринок, змушують продавати активи в Росії за безцінь, а коло покупців цих активів визначає сам президент Путін, пише газета.

Журналісти у своєму розслідуванні описали, як компанії узгоджують свій вихід із російського бізнесу з урядом Росії. З початку повномасштабної війни всі подібні угоди потрібно погодити зі спеціальною підкомісією Міністерства фінансів Росії. Низку угод, у тому числі з акціями банків, із серпня 2022 року має схвалювати сам Путін.

У грудні 2022 року підкомісія Мінфіну Росії зобов’язала компанії, що йдуть, робити при продажу дисконт не менше ніж 50% і попутно вносити «добровільний внесок» до бюджету Росії – від 5 до 10 відсотків від ринкової вартості активу.

Ймовірно, саме ці «добровільні внески» принесли за останній рік російському бюджету щонайменше один мільярд 250 мільйонів доларів, зазначає видання. Як писало російське видання РБК, з грудня 2022 року до квітня нинішнього загальна сума внесків склала 20 мільярдів рублів.

З весни 2023 року російські підрозділи кількох західних компаній, які планували залишити Росію, були націоналізовані.

Як приклад угоди, в яку втрутилася держава, NYT наводить спроби нідерландської пивоварної компанії Heineken продати російські активи. Влада Росії відмовилася узгоджувати угоду з покупцем активів Heineken і передала їх Arnest Group, яка виробляє репеленти «Дихлофос», лак для волосся «Прелесть», а також освіжувачі повітря, дезодоранти і крем для взуття.

Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. У відповідь на це США і країни Європи регулярно запроваджують санкції, що забороняють або обмежують співпрацю з російськими організаціями.

Після російського вторгнення в Україну понад 1500 організацій згорнули свою діяльність у Росії, з них 533 повністю залишили країну.