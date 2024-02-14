Зеленський прокоментував знищення великого десантного корабля «Цезар Куніков»

Знищення великого десантного корабля «Цезар Куніков» «додає безпеки в Чорне море», зазначив президент України Володимир Зеленський.

«Спасибі Збройним Силам України, спасибі воїнам ГУР - групі 13 9-го департаменту», – сказав президент.

За його словами, «сьогодні додалося ще безпеки в Чорному морі та ще мотивації нашим людям».

«Це важливо. І ми крок за кроком очистимо Чорне море від російських терористичних об’єктів», – заявив президент.

Російський великий десантний корабель «Цезар Куніков» біля берегів окупованого Криму неподалік Алупки знищили ударні морські дрони Magura V5, заявило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними ГУР, внаслідок удару корабель отримав критичні пробоїни по лівому борту і почав тонути.

Там також додали, що великий десантний корабель «Цезар Куніков» проєкту 775 – одне із найновіших російських суден, міг вміщати 87 членів екіпажу на борту і використовувався Росією під час воєн у Грузії, Сирії й Україні.

«Пошуково-рятувальна операція окупантів успіху не мала», – зазначили в ГУР.

Про можливі жертви серед екіпажу судна наразі невідомо. Російська сторона втрату корабля не підтверджувала, заявивши лише, що рано-вранці над Чорним морем були збиті шість дронів.

Раніше знищення російського корабля 14 лютого підтвердив Генштаб ЗСУ.

Незалежно наведені дані перевірити поки неможливо.

У ВМС України заявили, що після ураження «Цезаря Кунікова» у Чорному морі з 13 кораблів Чорноморського флоту Росії «у строю» залишається лише п’ять одиниць.

Раніше командувач Військово-морських сил України віцеадмірала Олексій Неїжпапа в інтерв’ю «Українській правді» заявив, що кораблі під прапором Військово-морського флоту Росії будуть «законними цілями» для України у будь-якому місці світового океану.

26 грудня 2023 року внаслідок удару українських сил по порту Феодосії в окупованому Криму, за даними української сторони і британської розвідки, був знищений російський великий десантний корабель «Новочеркаськ».

Після удару по кораблю «Новочеркаськ» міністр оборони Великої Британії Ґрант Шаппс заявив, що за останні чотири місяці було знищено 20% російського Чорноморського флоту. Він зазначив, що домінування Росії в Чорному морі зараз поставлене під сумнів.

1 лютого в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України заявили, що в ніч із 31 січня на 1 лютого бійці його спецпідрозділу Group 13 знищили ракетний катер «Ивановец» Чорноморського флоту Росії. Російська сторона не коментувала ймовірне знищення катера.

Військово-морські сили ЗСУ заявляли, що катер «Ивановец» входив до 41 бригади ракетних катерів Чорноморського флоту, а його екіпаж складався з 40 моряків.