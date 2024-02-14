«Ситуація полегшиться»: Буданов щодо постачання артсистем і боєприпасів

Постачання артилерійських систем та боєприпасів наразі є «пріоритетом для України», зазначив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов у коментарі ICTV.

За його словами, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час засідання «Рамштайну» зробив «ґрунтовну доповідь», де були визначені основні пріоритети української армії.

«Зрозуміло, що артилерійські системи та боєприпаси – це пріоритет номер один. І партнери з різних країн озвучили – скільки і яка країна в який проміжок часу впродовж місяця зможе передати. Це значно полегшить ситуацію для нас», – зазначив Буданов.

Союзники України зустрічались у Брюсселі 14 лютого, щоб обговорити подальшу військову допомогу Києву для протидії російській агресії.

Засідання очолюваної США Контактної групи з питань оборони України, також відомої як формат «Рамштайн», мав очолити особисто міністр оборони США Ллойд Остін, але він був змушений скасувати свою поїздку до Брюсселя через шпиталізацію і взяв участь онлайн.

Після «Рамштайну», в якому взяли участь усі 31 член НАТО і 23 інші союзники України, пройде і зустріч міністрів оборони альянсу.