СБУ повідомила, що заочно оголосила підозру співачці Таїсії Повалій

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру співачці й колишній народній депутатці Таїсії Повалій, заявила пресслужба СБУ.

За даними слідства, напередодні повномасштабного вторгнення Повалій виїхала до Росії, отримала російське громадянство і публічно підтримала війну проти України.

«Під час інтерв’ю московському інтернет-виданню вона вихваляла Путіна та закликала до захоплення всієї території України», – йдеться у повідомлені.

Також Повалій, за даними СБУ, виступила в окупованому Росією Луганську, де зі сцени «висловилася на підтримку окупантів та героїзувала їхню участь у війні проти України».

Слідчі заочно повідомили співачці про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

колабораційна діяльність;

публічні заклики до агресивної війни;

виправдовування, визнання неправомірною збройної агресії РФ проти України.

У разі затримання Таїсії Повалій загрожує до 12 років ув’язнення.

Співачка наразі публічно не коментувала інформацію щодо оголошення підозри.

У січні минулого року в інтерв’ю російському медіа Повалій зробила кілька заяв на підтримку президента Росії Володимира Путіна та агресивної політики РФ.

«В тому, що сьогодні робить Росія, бачу порятунок, свій та України. Відчуваю, що Росія зараз мене захищає. Всі ці вісім років я не розуміла, як житиму далі, яке моє майбутнє. А тепер – бачу. У мене з’явилася надія. Володимир Путін для мене – це та людина, яка в силах зберегти сильну Росію і позбавити світ від нацизму, з яким я зіштовхнулася безпосередньо. Це його історична місія, на мій погляд», – сказала колишня народна депутатка України.