У ВР просять Зеленського позбавити почесних звань України артистів, які підтримують агресію РФ

Парламентський комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики звернувся до президента Володимира Зеленського позбавити державних нагород – почесних звань «народний» та «заслужений артист України» осіб, які підтримують агресію Росії проти України, повідомила заступниця голови комітету Євгенія Кравчук.

«У час, коли справжні митці України роблять все можливе, щоб підтримати нашу державу (займаються волонтерством, багато артистів навіть вступили до лав ЗСУ), дехто продовжує продавати свою гідність за криваві рублі, заперечує чи замовчує війну та підтримує агресію проти України. Ці люди не матимуть жодних почестей в Україні не лише на людському рівні, а й офіційно» – написала Кравчук у фейсбуці.

За її словами, комітет попросив позбавити почесних звань України Миколу Баскова, Володимира Бортка, Василя Горелла, Філіпа Кіркорова, Ігоря Крутого, Кароліну Куєк (Ані Лорак), Світлану Лободу, Таїсію Повалій.

Чимало українських співаків, які працюють в Росії, і після анексії Росією Криму, маючи звання «народних» чи «заслужених» не засудили дій Москви.

Раніше влада України повідомила, що ініціювала міжнародний розшук російських співаків Олега Газманова, Миколу Баскова, телеведучу Тіну Канделакі.