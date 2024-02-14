ГУР опублікувало список сирійців, яких РФ завербувала для війни проти України

Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало список найманців із Сирії, яких, за його даними, Росія завербувала на війну проти України.

У списку – дані 141 людини.

«Росіяни вербують сирійців для участі в бойових діях проти України через туристичні фірми, а вишкіл відбувається на військовій базі біля міста Алеппо й аеродрому Kuweires», – заявили в ГУР.

Раніше цього місяця в ГУР повідомили, що Росія набирає найманців у Сирії для участі у бойових діях проти України, і перша група – близько 1000 найманців – проходить вишкіл із акцентом на ведення бойових дій у міській забудові.

«Після завершення вишколу сирійських найманців доправлять на авіабазу Хмеймім, а звідти – на територію Росії. Після прибуття їм видають російські паспорти, а потім мобілізують до окупаційної армії», – заявляли в розвідці.

Повідомлення про вербування сирійців, а також громадян інших країн були і раніше. Зокрема, у березні 2023 року про це писало видання The Media Line, а в березні 2022 року – повідомляв Генштаб ЗСУ.

Цього місяця телеканал CNN повідомив, що Росія вже завербувала майже 15 тисяч непальців для участі у війні проти України, «багато з них повернулися травмованими, тоді, як дехто, так і не повернувся». Раніше Катманду вимагав від Москви припинити вербування непальців, а вже завербованих повернути додому.